Главный тренер сборной Германии критически высказался о победе АдГ 3 17.09.2026, 21:08

1,844

ЮРГЕН КЛОПП

ФОТО: AP PHOTO/ABBIE PARR

Футбольный специалист призвал немцев к «позитивному патриотизму».

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп на пресс-конференции, посвященной объявлению состава на первый матч под своим руководством, упомянул недавнюю победу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии. Он заявил, что не хочет «доверять национальную гордость не тем людям», передает AFP.

АдГ 6 сентября набрала почти 44% голосов на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт.

«Безумное количество всего произошло в последнее время. Прошли выборы, которые одни люди, вероятно, сочтут нормальными. Но другие подумают: «Боже мой, что здесь вообще происходит?», — сказал Клопп, при этом не упомянув АдГ напрямую.

Клопп отметил, что как человек из мира спорта «хотел бы вернуть флаг себе и нам всем», и призвал к «позитивному патриотизму». «Я могу гордиться тем, что я немец, и при этом оставаться открытым, поддерживающим разнообразие, добрым и дружелюбным», — добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com