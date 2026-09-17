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Главный тренер сборной Германии критически высказался о победе АдГ

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  • 17.09.2026, 21:08
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Главный тренер сборной Германии критически высказался о победе АдГ
ЮРГЕН КЛОПП
ФОТО: AP PHOTO/ABBIE PARR

Футбольный специалист призвал немцев к «позитивному патриотизму».

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп на пресс-конференции, посвященной объявлению состава на первый матч под своим руководством, упомянул недавнюю победу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии. Он заявил, что не хочет «доверять национальную гордость не тем людям», передает AFP.

АдГ 6 сентября набрала почти 44% голосов на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт.

«Безумное количество всего произошло в последнее время. Прошли выборы, которые одни люди, вероятно, сочтут нормальными. Но другие подумают: «Боже мой, что здесь вообще происходит?», — сказал Клопп, при этом не упомянув АдГ напрямую.

Клопп отметил, что как человек из мира спорта «хотел бы вернуть флаг себе и нам всем», и призвал к «позитивному патриотизму». «Я могу гордиться тем, что я немец, и при этом оставаться открытым, поддерживающим разнообразие, добрым и дружелюбным», — добавил он.

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