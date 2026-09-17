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Лукашенко назначил нового главу милиции Витебщины

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  • 17.09.2026, 21:04
  • 2,132
Лукашенко назначил нового главу милиции Витебщины
Иллюстрационное фото

Прошлого главу Максима Субботу уволили со службы по возрасту.

Полковник милиции Александр Купченя назначен начальником управления внутренних дел Витебского облисполкома. Соответствующий Указ подписал 17 сентября Александр Лукашенко.

Прошлого главу милиции Витебской области Максима Субботу 14 сентября уволили со службы по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Александр Лукашенко 17 сентября также подписал указ о назначении Сергея Лапановича первым заместителем Министра по чрезвычайным ситуациям.

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