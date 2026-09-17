Рейтинг одобрения Трампа достиг исторического минимума

Рейтинг одобрения Трампа достиг исторического минимума11
- 17.09.2026, 21:38
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Опрос.
Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа упал до 37% и достиг самого низкого уровня за всю историю опросов общественного мнения за время второго срока. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на опрос Маркеттского университета.
Согласно опросу, 63% не оценивают положительно работу Трампа. Издание отметило, что уровень поддержки снизился с 40% в июле, и сейчас он на 1% меньше предыдущего минимума, зафиксированного в мае и июне.
«Показатель снижается по мере того, как ослабевает доверие общественности к его действиям в решении важнейших экономических и внешнеполитических проблем», — отметило СМИ.
При этом в начале своего второго срока Трамп имел рейтинг одобрения в 48%.
В начале сентября газета Financial Times со ссылкой на исследование британской компании Focaldata написала, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких значений, и его политический курс одобряют лишь 33% респондентов.
Также агентство Reuters сообщало, что рейтинг одобрения Трампа остается на самом низком уровне за всю его политическую карьеру из-за войн с Ираном и экономической ситуации в стране.