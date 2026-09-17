Ученые: Ранние люди были хорошими пловцами, нежели бегунами 3 17.09.2026, 21:52

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Международная группа исследователей перевернула главную теорию эволюции.

Международная группа исследователей перевернула главную теорию эволюции: наши предки обрели феноменальную выносливость благодаря подводной охоте, а не бегу. Специалисты из Центра биоразнообразия «Натуралис» в Нидерландах и их коллеги утверждают, что навык задержки дыхания под водой появился у человека раньше, чем способность бегать на длинные дистанции. Об этом сообщает портал Общества Макса Планка.

Прежде в учебниках доминировала теория, что длинные ноги и мощная система терморегуляции развились у гоминид в результате охоты — они просто загоняли добычу до изнеможения на суше. Однако авторы новой работы предлагают гипотезу «сначала ныряй, потом беги». По их мнению, ранние люди практиковали «ныряние на выносливость». Современные фридайверы, например японские ныряльщицы Ама, способны погружаться на глубину около 10 метров до 50 раз за смену, проводя под водой 45% времени. Подобная активность требовала от предков мощной дыхательной системы, что впоследствии позволило человеку совершать длительные забеги.

Ученые также объяснили загадку «тяжелых костей» у ископаемых гоминид, таких как первые Homo erectus с Явы в Индонезии. Долгое время их связывали с интенсивными физическими нагрузками на земле. Исследователи доказали, что повышенная масса костей улучшает контроль плавучести при погружении на мелководье, но снижает эффективность бега. Следовательно, «тяжелокостные» прибрежные популяции добывали пищу под водой, а более легкие специализировались на сухопутной охоте. Результаты ДНК-моделирования показывают, что позже эти группы смешались, передав потомкам универсальные навыки выживания.

«Мы предполагаем, что выдающаяся кардиореспираторная подготовка современных людей могла стать результатом слияния двух древних популяций. Мы все можем учиться бегать и нырять, но у кого-то больше таланта к марафонам, а у кого-то — к эффективному дайвингу», — отмечает автор исследования Джозефин Юрденс. По ее словам, именно эта вариативность способностей помогла людям адаптироваться к разным условиям и успешно расселиться по планете.

В дальнейшем ученые планируют проверить, не эволюционировал ли нос человека как инструмент для безопасного погружения без затекания воды в дыхательные пути.

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