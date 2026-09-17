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Один из крупнейших снабжающих Москву НПЗ полностью остановил работу

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  • 17.09.2026, 22:16
  • 3,298
Один из крупнейших снабжающих Москву НПЗ полностью остановил работу
Иллюстрационное фото

Его атаковали БПЛА.

Вслед за Санкт-Петербургом, ставшим главным эпицентром второй волны топливного кризиса в России, проблемы с бензином могут вновь усилиться в Москве.

С 17 сентября из-за атаки беспилотника, возгораний и повреждений на оборудовании приостановил переработку нефтяного сырья НПЗ «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС), сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

Расположенный в 280 км от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, ЯНОС потерял основную установку переработки нефти АВТ-3, которая обеспечивала 40% мощности предприятия. Еще одна установка — АТВ-4, обеспечивающая треть мощности завода, — находилась в простое из-за предыдущего удара БПЛА 28 августа.

Входящий в топ-10 в России и выпускающий ежегодно 2,6 млн тонн бензина и 4 млн тонн дизеля, ЯНОС прекратил отгрузки топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Завод стал вторым в этом месяце НПЗ в московском регионе, остановившим производство. С 6 сентября также прекратил работу Рязанский НПЗ «Роснефти» мощностью 17 миллионов тонн в год.

Всего с начала сентября украинским дронам удалось выбить четыре российских нефтезавода. 11 сентября и 15 сентября соответственно встали Сызранский и Саратовский НПЗ «Роснефти» суммарной мощностью более 15 млн тонн в год.

В августе останавливали выпуск не менее восьми НПЗ, в том числе «Кинеф» в Ленинградской области, занимающий второе место по мощности в России, и «Нижегороднефтеоргсинтез» «Лукойла», входящий в топ-5. В результате объемы нефтепереработки, по оценкам Rystad Energy, продолжают держаться на треть ниже нормы — около 4 млн баррелей в сутки, а внутреннее производство бензина едва покрывает две трети потребления.

Вернуться к прежним объемам выпуска топлива российские НПЗ не смогут вплоть до конца 2027 года, предупредило в сентябре Международное энергетическое агентство. Нефтеперерабатывающая отрасль приходит в упадок из-за регулярных атак БПЛА, более долгие из-за санкций сроки поставки запчастей и приближение холодов могут усугубить нагрузку на нее, писали эксперты МЭА.

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