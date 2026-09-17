Лукашенко раскрыл, из-за чего у него закипела кровь8
- 17.09.2026, 22:08
- 4,500
Узурпатору не нравится, что его обвиняют в диктаторстве.
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, из-за чего у него закипела кровь.
Узурпатор обратил внимание, что звучали и продолжают звучать в его адрес обвинения в диктаторстве:
– Знаете, обо мне говорят: «Последний, предпоследний диктатор в Европе».
Узурпатор напомнил про «диктатуру», которая якобы началась, когда он был молодым человеком и в первые месяцы приехал в Борисов. Вокруг диктатор якобы увидел порезанные на куски самые современные самолеты, порезанные на куски бронетехника, танки.
– И наши сварщики резали все на куски вместе с представителями «героического Запада». Я задал вопрос военным, которые меня сопровождали: «Это что?» «Это по договору с Западом мы ликвидируем излишки вооружений». Я не имел тогда таких полномочий, как сейчас, но у меня кровь закипела в жилах, - рассказал диктатор.