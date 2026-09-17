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Лукашенко раскрыл, из-за чего у него закипела кровь

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  • 17.09.2026, 22:08
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Лукашенко раскрыл, из-за чего у него закипела кровь
Фото: Reuters

Узурпатору не нравится, что его обвиняют в диктаторстве.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, из-за чего у него закипела кровь.

Узурпатор обратил внимание, что звучали и продолжают звучать в его адрес обвинения в диктаторстве:

– Знаете, обо мне говорят: «Последний, предпоследний диктатор в Европе».

Узурпатор напомнил про «диктатуру», которая якобы началась, когда он был молодым человеком и в первые месяцы приехал в Борисов. Вокруг диктатор якобы увидел порезанные на куски самые современные самолеты, порезанные на куски бронетехника, танки.

– И наши сварщики резали все на куски вместе с представителями «героического Запада». Я задал вопрос военным, которые меня сопровождали: «Это что?» «Это по договору с Западом мы ликвидируем излишки вооружений». Я не имел тогда таких полномочий, как сейчас, но у меня кровь закипела в жилах, - рассказал диктатор.

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