Военная база США появится в Польше в ближайшее время 1 17.09.2026, 22:37

Фото: Reuters

Президент США назвал это «историческим шагом» для американо-польского альянса.

США добились значительного прогресса в вопросах создания своей военной базы на территории Польши. Точное место ее расположения объявят уже скоро.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Charter97.org со ссылкой на его сообщение в сети Truth Social.

По словам Трампа, сдвиги в переговорах произошли благодаря смелому руководству президента Польши Кароля Навроцкого.

Он подчеркнул, что появление американской базы станет важным этапом развития отношений между странами.

«Если это произойдет, местонахождение будет объявлено очень скоро. Это будет исторический шаг для нашего Большого американо-польского альянса», - отметил Трамп.

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