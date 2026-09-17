Премьер-министр Словакии Фицо посетит Украину 17.09.2026, 22:02

РОБЕРТ ФИЦО

ФОТО: GETTY IMAGES

Визит состоится 18 сентября.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в пятницу, 18 сентября, посетит Украину. Видеозапись выступления опубликована в Facebook на странице политика.

Он выступил в городе Прешове на востоке Словакии, недалеко от украинской границы.

«Надеюсь, что завтра ночью, когда я буду возвращаться из Украины, я не буду так скептически настроен, как сейчас», — сказал премьер.

По его словам, визит продлится несколько часов и на родину он вернется в ночь на субботу.

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