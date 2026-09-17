Премьер-министр Словакии Фицо посетит Украину
- 17.09.2026, 22:02
Визит состоится 18 сентября.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в пятницу, 18 сентября, посетит Украину. Видеозапись выступления опубликована в Facebook на странице политика.
Он выступил в городе Прешове на востоке Словакии, недалеко от украинской границы.
«Надеюсь, что завтра ночью, когда я буду возвращаться из Украины, я не буду так скептически настроен, как сейчас», — сказал премьер.
По его словам, визит продлится несколько часов и на родину он вернется в ночь на субботу.