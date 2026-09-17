SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным грузом 17.09.2026, 21:28

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Он предназначен для Космических сил США.

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с засекреченной полезной нагрузкой в интересах Космических сил США. Об этом говорится в заявлении компании в соцсети X.

Пуск состоялся 16 сентября в 18:07 по местному времени.

«Falcon 9 стартовал с миссией USSF-259 с космодрома 4E (SLC-4E) на базе военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии», — говорится в заявлении.

Это уже 13-й полет, состоявшийся в интересах миссий Космических сил США. Миссия USSF-259 засекречена, о полезной нагрузке ракеты не сообщается.

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