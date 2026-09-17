Хорошие новости для Украины и плохие — для России17
- Остап Ярыш
- 17.09.2026, 20:48
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Конгресс США усилил давление на Москву.
«За» — 262 голоса, «против» — 159. Теперь, после успешного голосования в Палате представителей, документ направляется на подпись президенту. Ожидается, что Дональд Трамп его подпишет. Это первый проукраинский законопроект, который Конгресс полностью принял за последние два года.
Среди тех, кто проголосовал «за», — 203 республиканца, 58 демократов и 1 независимый депутат. Руководство Демократической партии жестко выступало против этого законопроекта из-за тарифов и других моментов. Поэтому 58 голосов со стороны демократов — это значительно больше, чем многие ожидали.
Часть конгрессменов до последнего не могла определиться, стоит ли отдавать свой голос. Некоторые колебались даже утром перед голосованием. Мне известно как минимум о нескольких случаях, когда окончательно убедить их удалось в ходе личных встреч с избирателями, приехавшими на этой неделе в Вашингтон, чтобы выступить в поддержку санкций. Впрочем, разумеется, эта неустанная работа велась на протяжении многих недель, и к ней — как публично, так и непублично — были причастны многие люди.
О самом законопроекте существует множество мнений. Его текст не идеален, и в нем есть недостатки. Вопрос в том, в какой мере Трамп воспользуется предоставленными ему полномочиями. Но так или иначе, это дает Белому дому дополнительные инструменты экономического давления на Москву и импортеров российских энергоносителей, а Конгрессу — дополнительные рычаги влияния на администрацию. В конечном счете, это хорошие новости для Украины и плохие — для России.
Как сказал конгрессмен-демократ Стени Хойер: «Если мы не сможем принять этот законопроект, в Кремле будет радость, а в Киеве — слезы. Я не согласен с президентом, но я категорически согласен с тем, что нужно четко заявить России: «Вы не сможете продолжать свои действия без последствий». Это антироссийский и проукраинский законопроект. Пора его принять!»
Остап Ярыш, Facebook