Не тот шаман

Не тот шаман5
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 17.09.2026, 13:25
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Шойгу находится в крайне нервном состоянии.
Нескрепная пресса сообщает, что Сергей Шойгу, находится в нервном состоянии. Вероятно, опасается за свою судьбу («он слишком много знал»), да и похоже, «вышел из доверия».
Рассказывают, что в загородное поместье Шойгу выписаны шаманы, которые по утрам бьют в бубны, пугая соседей и окрестных собак с котами, жгут какие-то волшебные травы. В общем, помогают Сергею.
Ссылаются на источник, который говорит о Шойгу:
«Он действительно все время в большом напряжении. Это крайне веселит того же Дмитрия Медведева, поскольку у них очень плохие отношения. Они, вроде, сейчас и не здороваются даже».
Почему Медведев навеселе, всем нам известно – «Финляндия» уничтожается вечер за вечером ядерными дозами. А вот что касается Шойгу и шаманов, то скажем свое веское слово – Сергей, давно надо было звать к себе шамана Габышева, дать ему приют. Исполнил бы он то, что задумал, глядишь, вся страна сегодня была бы бодра и весела.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»