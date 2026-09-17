Raiffeisen столкнулся с новой проблемой из-за российского бизнеса 1 17.09.2026, 13:40

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Связи с Россией бьют по самому ценному ресурсу компаний.

Акции Raiffeisen Bank International (RBI) обвалились после публикации отчета Grizzly Research о российских сделках банка. В ходе торгов в Вене бумаги RBI потеряли около 8%, а позднее падение достигало 9%, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Grizzly Research заявила, что открыла короткую позицию по акциям банка и обнаружила связанные с RBI российские торговые операции на сумму около $1,19 млрд. Речь идет о товарах, подпадающих под санкционные ограничения ЕС, США и Великобритании.

Raiffeisen продолжил обслуживать операции, связанные с российским рынком, хотя сам банк заявлял, что свернул бизнес в России.

При этом само исследование не доказывает, что Raiffeisen нарушал санкции. Представленные Grizzly данные основаны на таможенной статистике за 2022 — начало 2025 года и отражают стоимость зарегистрированных сделок, но не подтверждают напрямую проведение платежей или финансирование этих сделок.

«Мы обнаружили ранее неизвестную зависимость RBI от российского бизнеса», — заявили в Grizzly Research, поставив под вопрос роль банка в возможном обходе санкций.

Raiffeisen отверг обвинения. В банке заявили, что его системы комплаенса неоднократно проходили проверки, а в отчете Grizzly обнаружены фактически неверные и вводящие в заблуждение утверждения.

Главный риск для RBI теперь связан не только с реакцией инвесторов. Аналитики указывают на возможное усиление внимания со стороны американских и европейских органов исполнительной власти. Это может еще больше осложнить попытки банка выйти из российского бизнеса.

Raiffeisen уже несколько лет сокращает бизнес в России, но полностью выйти с этого рынка банку пока не удается. Новые обвинения вновь привлекли внимание инвесторов к рискам, которые для финансовой группы несут российские связи.

Для Raiffeisen речь идет уже не только о стоимости акций, но и о доверии клиентов, инвесторов и госорганов.

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