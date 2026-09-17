Стало известно, сколько Арина Соболенко заработала призовых в этом году 9 17.09.2026, 13:03

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Арина Соболенкео

Фото: Getty Images

Доход спортсменки исчисляется миллионами долларов.

После финальных матчей Открытого чемпионата США стало известно, сколько призовых заработали теннисисты с начала 2026 года. Экс-первая ракетка мира Арина Соболенко, уступившая трон Елене Рыбакиной, оказалась не в лидерах.

Рейтинг подготовило издание Sportico, специализирующееся на финансах и бизнесе в спорте. Вот общая десятка, в которую вошли и мужчины, и женщины

1. Янник Синнер — $11,62 млн.

2. Александр Зверев — $9,22 млн.

3. Линда Носкова — $6,69 млн.

4. Мирра Андреева — $5,85 млн.

5. Коко Гауфф — $5,52 млн.

6. Елена Рыбакина — $5,38 млн.

7. Арина Соболенко — $5,27 млн.

8. Каролина Мухова — $4,96 млн.

9. Флавио Коболли — $4,51 млн.

10. Карлос Алькарас — $4,43 млн.

Как видим, Арина, не выигравшая в этом году ни одного турнира Большого шлема, в общем рейтинге занимает лишь седьмое место. Если учитывать только женский теннис, белоруска располагается на четвертой позиции.

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