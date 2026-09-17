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Ким Чен Ын разбогател на рабском труде собственных граждан

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  • 17.09.2026, 13:02
Ким Чен Ын разбогател на рабском труде собственных граждан
Ким Чен Ын

Эксплуатация выходит далеко за пределы КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын укрепил свои позиции как никогда за годы пребывания у власти. Северная Корея наращивает экономические доходы, укрепляет отношения с Россией и Китаем, а ее ядерный потенциал продолжает расти. Однако за этим усилением скрывается жестокая эксплуатация собственных граждан, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Москва и Пекин помогают Пхеньяну зарабатывать миллиарды, несмотря на международные санкции. Северная Корея поставляет России солдат и боеприпасы для войны против Украины, получая взамен нефть, продовольствие и военные технологии.

При этом тысячи северокорейцев отправляются работать за границу. В России они трудятся по 14 часов в день на стройках, фабриках и других предприятиях. Многие официально въезжают в страну по студенческим визам, но вместо учебы живут в контейнерах и выполняют установленные Пхеньяном финансовые квоты.

«Мы были не более чем рабочим скотом», — рассказал The New York Times один из бывших рабочих, бежавший из России в Южную Корею.

Эксплуатация начинается и внутри самой Северной Кореи. Заключенные трудовых лагерей производят парики и накладные ресницы — один из главных экспортных товаров страны. По словам бывших заключенных, за невыполнение дневной нормы людей избивают и сокращают им пайки.

Северокорейские власти также зарабатывают на добыче угля и железной руды, несмотря на санкции ООН. По данным спутниковой съемки, китайские компании продолжают закупать северокорейский уголь.

Отдельным источником дохода стали специалисты в области информационных технологий. Пхеньян отправляет их в Китай, Россию и страны Ближнего Востока, где они зарабатывают деньги для режима, в том числе с помощью кибератак и кражи криптовалюты.

«На бумаге Северная Корея — страна, где все бесплатно. На самом деле ее система выживает, выжимая ресурсы из собственного народа», — заявил бывший северокорейский дипломат Рю Хен У.

«За экономическими успехами Ким Чен Ына стоит система, в которой труд простых северокорейцев превращается в источник доходов для государства и его военной машины», пишут авторы NYT.

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