Ким Чен Ын разбогател на рабском труде собственных граждан

Ким Чен Ын разбогател на рабском труде собственных граждан2
- 17.09.2026, 13:02
Эксплуатация выходит далеко за пределы КНДР.
Лидер КНДР Ким Чен Ын укрепил свои позиции как никогда за годы пребывания у власти. Северная Корея наращивает экономические доходы, укрепляет отношения с Россией и Китаем, а ее ядерный потенциал продолжает расти. Однако за этим усилением скрывается жестокая эксплуатация собственных граждан, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
Москва и Пекин помогают Пхеньяну зарабатывать миллиарды, несмотря на международные санкции. Северная Корея поставляет России солдат и боеприпасы для войны против Украины, получая взамен нефть, продовольствие и военные технологии.
При этом тысячи северокорейцев отправляются работать за границу. В России они трудятся по 14 часов в день на стройках, фабриках и других предприятиях. Многие официально въезжают в страну по студенческим визам, но вместо учебы живут в контейнерах и выполняют установленные Пхеньяном финансовые квоты.
«Мы были не более чем рабочим скотом», — рассказал The New York Times один из бывших рабочих, бежавший из России в Южную Корею.
Эксплуатация начинается и внутри самой Северной Кореи. Заключенные трудовых лагерей производят парики и накладные ресницы — один из главных экспортных товаров страны. По словам бывших заключенных, за невыполнение дневной нормы людей избивают и сокращают им пайки.
Северокорейские власти также зарабатывают на добыче угля и железной руды, несмотря на санкции ООН. По данным спутниковой съемки, китайские компании продолжают закупать северокорейский уголь.
Отдельным источником дохода стали специалисты в области информационных технологий. Пхеньян отправляет их в Китай, Россию и страны Ближнего Востока, где они зарабатывают деньги для режима, в том числе с помощью кибератак и кражи криптовалюты.
«На бумаге Северная Корея — страна, где все бесплатно. На самом деле ее система выживает, выжимая ресурсы из собственного народа», — заявил бывший северокорейский дипломат Рю Хен У.
«За экономическими успехами Ким Чен Ына стоит система, в которой труд простых северокорейцев превращается в источник доходов для государства и его военной машины», пишут авторы NYT.