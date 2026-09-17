Польша передаст Украине дефицитные ракеты для Patriot 17.09.2026, 12:43

Они критически необходимы для борьбы с российской баллистикой.

Польша планирует передать Украине некоторое количество ракет для Patriot, которые критически необходимы для борьбы с российской баллистикой. Точное количество боеприпасов не указывается.

Это будет сделано в рамках очередного пакета военной помощи, а поставки согласовываются с союзниками по НАТО, включая администрацию США, сообщает Rzeczpospolita.

Точное количество ракет не называется, однако генерал-майор авиации доктор Иренеуш Новак, инспектор ВВС, подтвердил планы Варшавы.

«Что касается заявленного количества — хотя это и секретная информация, — то да… Речь не идет о масштабных поставках», — заявил он.

Ранее представители Министерства обороны Украины сообщили, что стоимость польской помощи составит 50 миллионов евро и будет включать средства противовоздушной обороны

Журналисты издания обратились в Министерство национальной обороны с вопросом о планах передачи Украине ракет для систем Patriot. Там подтвердили, что Польша готовит очередной пакет помощи для Украины.

«Масштабы этой поддержки определяются интересами безопасности польского государства и ресурсами вооруженных сил, которые оценивает начальник Генерального штаба», — заявили чиновники.

Сегодня информацию о польском пакете помощи также подтвердил заместитель министра обороны Павел Залевский, но не стал раскрывать подробности.

Военная помощь Польши: о каких объемах идет речь

В июле глава Министерства национальной обороны сообщил, что общая стоимость переданной Польшей Украине помощи на тот момент составляла около 16,45 млрд злотых. Из этой суммы 14,9 млрд злотых пришлось на 2022–2023 годы, а стоимость помощи на 2024–2026 годы оценивалась примерно в 1,55 млрд злотых (9,4% от общего объема переданных средств).

Несколько месяцев назад Польша передала Украине пять ракет PAC-3 MSE. Тогда вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш заявил, что уничтожение российских баллистических ракет над территорией Украины — до того, как они достигнут границ Польши, — отвечает интересам безопасности самой Польши.

В то же время он подчеркнул, что при передаче помощи необходимо учитывать потребности вооруженных сил и не ставить под угрозу защиту воздушного пространства Польши.

В Польше сейчас есть 16 пусковых установок системы Patriot, и для них законтрактовано около 200 ракет PAC-3 MSE, хотя не все они еще были доставлены в Польшу.

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