«Людей просто выбросили за борт» 10 17.09.2026, 12:21

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В Мозыре десятки семей лишились квартир в новостройке.

Как заметил «Флагшток», жители Мозыря выложили видеообращение, в котором заявили, что 47 семей лишись квартир в новостройке «из-за халатности». По их словам, за две недели до сдачи дома статус жилья неожиданно сменили. Если раньше квартиры были предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые стояли в соответствующей очереди, то сейчас новое жилье сделали арендным.

Скриншот видео TikTok

Обращение начинается с того, как люди хором кричат: «Уважаемый Александр Григорьевич, помогите нам!» И дальше — тоже хором: «В городе Мозыре произошло ЧП!»

Авторы обращения заявили, что в «Год белорусской женщины многодетные семьи остались без жилья: путем халатности властей, райисполкома отняли квартиры».

15 сентября директор УКС сообщил людям, что квартиры, которые планировались для льготников, переходят в статус арендных:

«Льготные категории граждан были выброшены за борт».

Фото: Threads

Тему также обсуждают в соцсети. Пользователи подтвердили, что изначально дом строился как долевой, а затем его объявили арендным:

«Столкнулась с просто вопиющим случаем! Год ждали сдачи дома, уже знали номер квартиры и должны были оформлять документы. Но на собрании сейчас сказали, что дом по госзаказу будет передан для арендного пользования».

В комментариях добавили:

«Семьи остались просто за бортом. Кто-то продал машину, квартиру, кто-то уже должен был через 2 недели съехать со съемного жилья. На все вопросы, что людям делать, директор УКС отвечал: "Не знаю"».

В комментариях также уточнили, что речь идет о доме по адресу Нефтестроителей 40 в микрорайоне, который сейчас активно застраивают.

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