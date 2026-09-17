«Людей просто выбросили за борт»10
- 17.09.2026, 12:21
- 7,432
В Мозыре десятки семей лишились квартир в новостройке.
Как заметил «Флагшток», жители Мозыря выложили видеообращение, в котором заявили, что 47 семей лишись квартир в новостройке «из-за халатности». По их словам, за две недели до сдачи дома статус жилья неожиданно сменили. Если раньше квартиры были предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые стояли в соответствующей очереди, то сейчас новое жилье сделали арендным.
Обращение начинается с того, как люди хором кричат: «Уважаемый Александр Григорьевич, помогите нам!» И дальше — тоже хором: «В городе Мозыре произошло ЧП!»
Авторы обращения заявили, что в «Год белорусской женщины многодетные семьи остались без жилья: путем халатности властей, райисполкома отняли квартиры».
15 сентября директор УКС сообщил людям, что квартиры, которые планировались для льготников, переходят в статус арендных:
«Льготные категории граждан были выброшены за борт».
Тему также обсуждают в соцсети. Пользователи подтвердили, что изначально дом строился как долевой, а затем его объявили арендным:
«Столкнулась с просто вопиющим случаем! Год ждали сдачи дома, уже знали номер квартиры и должны были оформлять документы. Но на собрании сейчас сказали, что дом по госзаказу будет передан для арендного пользования».
В комментариях добавили:
«Семьи остались просто за бортом. Кто-то продал машину, квартиру, кто-то уже должен был через 2 недели съехать со съемного жилья. На все вопросы, что людям делать, директор УКС отвечал: "Не знаю"».
В комментариях также уточнили, что речь идет о доме по адресу Нефтестроителей 40 в микрорайоне, который сейчас активно застраивают.