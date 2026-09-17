Маша Захарова — настоящая, истинная «куколка»6
- Александр Невзоров
- 17.09.2026, 12:06
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С какой стороны ни посмотри.
Несомненно, Маша Захарова, с какой стороны на нее не посмотри - настоящая, истинная куколка.
«Куколка», как известно - многозначное слово.
Применительно к Марии Владимировне оно может означать только стадию развития насекомого.
Это многое объясняет в загадочном поведении чрезвычайной и полномочной послицы, а так же директора департамента МИД.
Фаза куколки, это, конечно весьма продвинутый период жизни инсектуса: уже в наличии хоботок, маникюр, пупарий, помада и даже подвижная мандибула.
Но, несмотря на этот внушительный набор достоинств, куколка, как правило, еще не способна к связной речи на публике.
Да, высокий пост в МИДе РФ она, конечно, занимать может. Но при условии сохранения молчания.
Однако, сегодня куколка отмочила: она сообщила, что никакой Бучи не было. Все ужасы Бучи - «фантазии русофобов». «Ибо нет имен, фамилий, экспертиз и мемориалов». «Нет ничего».
По словам Захаровой, в Буче якобы нет списка погибших и нет мемориала жертвам российского террора. Мемориал есть и имена жертв на нем указаны.
Такой уровень серости и лживости черезчурен (запределен) даже для директора департамента МИД РФ.
Впрочем, возможно, на Машиной стадии развития, факты давно ставшие хрестоматийными, подтвержденные шестью самыми авторитетными криминалистическими бюро планеты - просто не усваиваются и «не помещаются» в куколочном мозгу (строго говоря мозга у куколки нет, есть головная ганглия ничтожного объема).
Александр Невзоров, «Телеграм»