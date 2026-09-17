The Atlantic: Гавана взмолилась о пощаде? 1 17.09.2026, 12:19

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Куба больше не справляется с экономическим давлением США.

Куба начала отходить от экономической системы, основанной на государственном контроле и централизованном планировании. При этом Гавана рассчитывает на сотрудничество с Вашингтоном, несмотря на жесткую политику администрации президента США Дональда Трампа, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Заместитель главы кубинской дипломатии Карлос Фернандес де Коссио заявил, что прежняя модель, сформированная под сильным влиянием СССР, «исчерпала себя». По его словам, страна больше не может откладывать экономические преобразования.

В июне власти Кубы утвердили 176 мер, расширяющих возможности для частного бизнеса и иностранных инвестиций. Кубинцам, живущим за рубежом, разрешили владеть долями в частных компаниях на острове. Одновременно были смягчены некоторые бюрократические требования и расширены возможности для инвестиций в туристический сектор.

«Мы пришли к выводу, что больше не можем откладывать преобразования, которые необходимы Кубе», — заявил Коссио.

Однако Вашингтон считает экономических реформ недостаточно. Администрация Трампа требует более масштабных изменений, включая расширение политических свобод и улучшение ситуации с правами человека. При этом США сохраняют экономическое эмбарго и санкции против связанных с кубинскими властями структур.

Давление усиливается на фоне тяжелого экономического кризиса на острове. Куба сталкивается с продолжительными отключениями электричества, нехваткой топлива и проблемами с водоснабжением. В некоторых регионах людям приходится пользоваться цистернами с водой.

Коссио призывает США изменить подход. По его словам, Вашингтон мог бы разрешить американцам больше путешествовать на Кубу, торговать и инвестировать в страну.

«Мы не просим грантов, подарков или одолжений. Мы хотим, чтобы США перестали наказывать кубинскую экономику», — сказал дипломат.

При этом Гавана не готова пересматривать однопартийную политическую систему. Именно здесь проходит главный разрыв между предложениями Кубы и требованиями администрации Трампа.

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