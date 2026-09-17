Во Вроцлаве состоится встреча с Натальей Радиной и Александрой Герасименей 1 17.09.2026, 12:47

Там презентуют книгу о современной Беларуси и борьбе за свободу.

Новую книгу известного историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» представят в польском Вроцлаве.

Во встрече, которая пройдет 24 сентября в 18-00 в офисе «Суполкi Беларусаў Уроцлава» по адресу Tadeusza Kościuszki 35A/51, примут участие главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

Новая книга известного историка и публициста Юрия Фельштинского — история Беларуси, увиденная через призму жизни Натальи Радиной, через сопротивление журналистки, оказавшейся в эпицентре политической борьбы и отказавшейся подчиниться диктату. Это история о храбрости, принципиальности, бескомпромиссности и цене свободы. Через судьбу одного журналиста прослеживается судьба народа, который не перестаёт бороться за свободу.

На страницах книги появляются и многие известные современники — Станислав Шушкевич, Даля Грибаускайте, Лех Валенса, Анджей Вайда, Борис Немцов, Леонид Невзлин, Хиллари Клинтон и другие.

Эта книга будет интересна не только историкам, журналистам и политологам, но и всем, кто хочет лучше понять Беларусь и ее современную историю.

Презентация состоится 24 сентября , в четверг, в 18:00

Адрес: Вроцлав, офис «Суполкi Беларусаў Уроцлава», Tadeusza Kościuszki 35A/51 (на домофоне нажать 51, подняться на один этаж, следовать по стрелкам с надписью «Суполка Беларусаў Уроцлава»).

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