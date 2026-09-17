Мерц может лишиться поста канцлера Германии до конца недели 17.09.2026, 13:06

Фридрих Мерц

Фото: EPA

Правящая партия впервые проиграла земельные выборы ультраправым.

Не прошло и полутора лет с момента прихода к власти в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) во главе правящей коалиции, как партия впервые проиграла земельные выборы ультраправым.

В предстоящее воскресенье пройдут голосования еще в одной земле, Мекленбург-Передняя Померания, где ХДС впервые в своей истории может даже не пройти 5%-ный барьер, и в Берлине. В этот же день канцлер Фридрих Мерц проведет встречу с руководством ХДС, на которой может быть принято решение о его отставке.

Высшие партийные чиновники в частном порядке уже обсуждают, нужно ли сменить канцлера, чтобы остановить стремительную потерю поддержки среди избирателей, пишет Politico. Рейтинг популярности самого Мерца на этой неделе опустился до 14%, а блока ХДС и его союзнической партии ХСС – до беспрецедентных 18%. При этом ультраправую «Альтернативу для Германии» поддерживают 29%; две недели назад она получила почти 44% на выборах в земле Саксония-Анхальт, тогда как доля ХДС упала более чем вдвое.

Мерц назначил заседание исполнительного комитета ХДС на вечер воскресенья, когда начнут поступать данные экзит-поллов и первые результаты выборов, сообщает ZDF. Он хочет инициировать «косвенный вотум доверия», поставив перед руководством партии вопрос: готово ли оно поддержать его самого и его программу экономических реформ. Если нет, Мерц попросит назвать кандидатуру преемника, пишут ZDF и Politico.

Даже если партия не поддержит Мерца, он может сохранять должность еще недели, а то и месяцы, пока будет согласовываться новая кандидатура. Ее, в частности, придется обсуждать с социал-демократической партией, которая входит в правящую коалицию. Кроме того, у Мерца в ХДС нет сильных оппонентов, и во многом он рассчитывает именно на это, ставя вопрос о поддержке.

Мерц «заставляет возможных противников открыто заявить о своей позиции», но сейчас, похоже, «никто к этому еще не готов», говорит Торстен Фаас, политолог из Свободного университета Берлина:

«Выборы в Бундестаг состоятся уже через два с половиной года. В следующем году пройдут многочисленные выборы в земельные парламенты. Никто из претендентов в преемники не выдвигает себя на первый план. Тот факт, что дискуссия по этому поводу все же не утихает, свидетельствует об огромной нервозности в ХДС».

В среду премьер-министры восьми земель опубликовали письмо, заявив, что «Германии нужны надежность и действия», а не «обсуждения кадровых вопросов». В нем также упоминаются выборы во Франции, Италии, Польше, Испании и Греции, которые состоятся в следующем году, и отмечается, что Европе сейчас нужна «стабильная и сильная Германия».

Это письмо далеко не является безоговорочной поддержкой Мерца, отмечает Politico: в нем даже не упоминается его имя, но оно может означать, что на данный момент у высшего руководства ХДС нет достаточного желания его сместить. Вместо этого партия может постараться сплотить ряды и вернуть себе популярность, призывая социал-демократов поддержать еще более решительные социальные реформы.

Мерц заявил недавно, что был избран на четыре года и хочет доказать: коалиция способна проводить реформы. «Я твердо намерен придерживаться этого курса», – сказал он на встрече в Федерации немецкой оптовой и внешней торговли.

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