Месси обновил собственный мировой рекорд 17.09.2026, 22:29

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

ФОТО: GETTY IMAGES

Аргентинец выиграл 49-й титул в карьере.

Футболист «Интер Майами» Лионель Месси обновил мировой рекорд по количеству командных титулов за карьеру.

«Интер Майами» выиграл Кубок чемпионов, обыграв в финале мексиканский «Крус Асуль». Для Месси этот титул стал 49-м в карьере. Встреча завершилась со счетом 1:0. Месси отметился забитым мячом.

На мировом первенстве 2026 года Месси забил восемь мячей, оказавшись на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов. Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

До американского «Интера» Месси выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», с которой выиграл Лигу чемпионов четыре раза, а также трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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