Премьер Чехии: Зеленский прав
- 17.09.2026, 22:54
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Андрей Бабиш поддержал идею президента Украины создать ПВО Euro Patriot.
Чехия поддержала идею президента Украины Владимира Зеленского по поводу общей европейской системы ПВО. Это усилит вклад Европы в НАТО.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша на Пражском оборонном саммите.
Политик заявил, что нужно искать новые решения для защиты Европы.
«Мы должны учиться на войне в Украине и искать решения, особенно в области защиты от баллистических ракет. Возможно, я наивен, но я хотел бы попытаться убедить наших партнеров сосредоточиться на таком проекте», - говорит он.
По его мнению, европейский Patriot дал бы гораздо больше, чем просто безопасность.
«Следующий крупный европейский проект должен защитить наше небо, укрепить наш суверенитет и доказать, что Европа имеет волю самостоятельно определять собственное будущее», - сказал Бабиш.
Политик напомнил о выступлении Президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Анкаре, где он призвал Европу разработать собственную систему баллистической и антибаллистической, противодроновой обороны.
«Я считаю, что он прав, и теперь у нас есть возможность действовать», - сказал чешский премьер.
«Я предложил нечто подобное - совместную европейскую программу системы противоракетной обороны, которую я называю Euro Patriot», - уточнил Бабиш.
Он пояснил, что проверенные системы типа американских Patriot являются эталоном в противодействии баллистике.
По мнению премьера, есть возможность производить их на лицензионном производстве в Европе, чтобы снизить зависимость от внешних поставок. Однако лучше разработать собственный общий оборонительный щит, у Европы для этого есть все необходимое.
Это также усилило бы вклад Европы в НАТО. О конкуренции с США речь не идет, говорит Бабиш.