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В Бресте в сентябре зацвела акация

  • 17.09.2026, 20:39
В Бресте в сентябре зацвела акация

Фотофакт.

В Бресте в середине сентября второй раз за год зацвела акация. Обычно это дерево цветет в конце мая — начале июня, пишет Tochka.by.

Необычное явление заметила местная жительница Жанна в микрорайоне Восток на Гродненской улице и сфотографировала дерево. Она отметила, что в последнее время в Беларуси растения как будто «путаются» со временами года: ранее в Бресте повторно зацветали каштаны и сирень.

Причиной этого явления, как считают специалисты, могла стать аномальная погода. Весной, когда растения должны были активно развиваться и цвести, установились жара и засуха. Из-за недостатка влаги часть почек перешла в состояние покоя.

Когда позже погодные условия улучшились, эти почки «проснулись» и начали развиваться, но уже со значительным опозданием. Поэтому некоторые деревья и зацветают повторно осенью.

На необычный ритм растений могут влиять и городские условия. Асфальт и бетон накапливают и отдают тепло, поэтому в городе деревья находятся в иной температурной среде, чем в природе.

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