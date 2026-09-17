Белорус тайком сбывал советские вещи из съемной квартиры 5 17.09.2026, 20:19

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Иллюстрационное фото

На аренду хватало.

Необычный способ оплачивать съемную квартиру придумал 34-летний житель Волковыска. Мужчина потихоньку продавал имущество престарелой хозяйки, а вырученными деньгами платил за аренду, пишет Telegram-канал «102.Неман».

С заявлением о пропаже вещей в Волковысский РОВД обратилась 76-летняя местная жительница.

Мужчина снял квартиру у пенсионерки в начале 2026 года. Все полтора месяца аренды молодой человек не спеша продавал чужие вещи, а вырученные деньги отдавал хозяйке в качестве платы за проживание. А то, что оставалось, тратил на личные нужды.

Хитрый план арендатора пенсионерка оценила только после его выселения.

Из квартиры исчезли стационарный телефон, подставки для бутылки, проигрыватель пластинок, три комплекта спального белья, пылесос, самовар, вазы и посуда из хрусталя.

Словом, те самые вещи из СССР, которые без труда можно продать скупщикам антиквариата. Иногда даже по очень хорошей цене.

Ущерб оценили в 1200 руб.. На мужчину заведено уголовное дело за кражу. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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