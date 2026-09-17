Математик развенчал 2000-летний миф об оптических иллюзиях Парфенона 17.09.2026, 19:12

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Фото: Wikipedia

Одно из распространенных объяснений архитектуры Парфенона связано с иллюзией Геринга.

Британский математик развенчал распространенный миф о том, что изгибы и особенности колонн Парфенона были созданы древними греками для коррекции оптических иллюзий. Профессор Оксфордского университета Ален Гориэли с помощью математических расчетов не обнаружил убедительных доказательств того, что такие иллюзии вообще заметны при наблюдении храма. Об этом сообщает издание The Guardian.

Одно из распространенных объяснений архитектуры Парфенона связано с иллюзией Геринга. Она возникает, когда две параллельные прямые на определенном фоне кажутся изогнутыми наружу. Якобы древние архитекторы сделали колонны слегка наклонными, чтобы компенсировать этот эффект. Однако Гориэли установил, что колонны Парфенона расположены слишком вертикально, чтобы создавать заметную иллюзию, а доказательств существования такого эффекта в данном случае он не нашел.

Другое объяснение касается энтазиса — небольшой выпуклости ствола колонны. Согласно распространенной версии, она должна была компенсировать иллюзию, из-за которой абсолютно прямые колонны кажутся более узкими в середине. Однако, по расчетам математика, выпуклость настолько мала, что практически незаметна даже с близкого расстояния.

Гориэли также проследил происхождение этой истории. Одним из ее источников считается римский архитектор и инженер Витрувий, живший в I веке до нашей эры — примерно через четыре столетия после строительства Парфенона. Его рассуждения впоследствии попали в архитектурные труды и стали частью распространенного представления о мастерстве древнегреческих зодчих.

«Устойчивость мифа может быть связана в том числе с современной репутацией Древней Греции как исключительно изобретательной цивилизации. История о том, что архитекторы заранее рассчитали особенности человеческого зрения и скорректировали их в камне, хорошо соответствует этому образу», — отметил Гориэли.

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