Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул посетил Латвию 10 17.09.2026, 18:47

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Фото: Reuters

Там он планировал обсудить возобновление поставок белорусского калия в США.

Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул 17 сентября побывал с визитом в Риге, где встретился с премьером, главой МИД и погранслужбы Латвии. Об этом сообщило посольство США в Латвии.

В латвийскую столицу Коул приехал, чтобы «больше узнать о проблемах безопасности, с которыми сталкивается восточная граница Латвии», а также обсудить возможности для сотрудничества между США и Латвией.

Во время встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом особое внимание было уделено операции по обеспечению безопасности на границе Латвии с Беларусью и Россией, противодействию «организованной белорусским режимом нелегальной миграции», а также усилиям США по освобождению политических заключенных в Беларуси.

«США — стратегический союзник Латвии и важный партнер. Мы высоко ценим военное присутствие США в Латвии и практическую поддержку в защите нашей восточной границы. Укрепляя границу Латвии, мы укрепляем безопасность всего Европейского союза и НАТО», — подчеркнул Андрис Кулбергс.

Андрис Кулбергс также положительно оценил освобождение 25 белорусских политзаключенных, но отметил, что в действиях белорусского режима «не наблюдается существенных улучшений».

«Режим продолжает репрессии против общества, поддерживает российскую агрессию против Украины и использует миграцию в качестве инструмента гибридной атаки. Поэтому Латвия считает необходимым сохранять политическое и санкционное давление и поддерживает расширение и усиление санкций ЕС. В ходе встречи премьер-министр также подтвердил заинтересованность Латвии в углублении экономического сотрудничества с США и привлечении новых американских инвестиций», — отметила канцелярия премьера.

Накануне в комментарии The New York Times Коул отметил, что Вашингтон надеется, что Европейский союз разрешит Беларуси возобновить поставки калийных удобрений через Литву, что помогло бы снизить мировые цены.

«Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы обеспечить их поставки из Беларуси в США — именно этого хочет президент Трамп. Сегодня я встретился с президентом Литвы, а завтра встречусь с президентом Латвии, чтобы добиться согласованной позиции всех сторон», — заявил Коул 16 сентября.

Напомним, после очередного визита Джона Коула в Минск 16 сентября на свободу вышли 25 политзаключенных. Их отправили на автобусе в Литву.

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