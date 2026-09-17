Польша показывает Западной Европе мастер-класс 14 Петр Чернышов

17.09.2026, 18:16

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Иллюстрационное фото

Как поляки построили триллионную экономику.

Посвящается тем читателям, которые под каждым моим постом о Польше пишут: «Да знаем мы, почему в Польше такое чудо – им Европа (читай Германия) дала триллионы евро дотаций! Вот и весь твой секрет, глупенький ты наш диванный экономист». Как поляки построили триллионную экономику и довели Западную Европу до истерики. Сюжет такой.

Экономика Франции сейчас почти стоит на месте – они со слезами на глазах прогнозируют себе жалкие 0,4% роста ВВП в год. То есть их богатство увеличится на величину статистической погрешности. Германия вообще едва дышит и держится хоть в каком-то плюсе только потому, что их правительство заливает проблемы бюджетными деньгами. Но при этом старые европейские снобы продолжают сидеть с умными лицами и учить всех остальных, как правильно жить.

А теперь посмотрите на Польшу. Пока Западная Европа тормозит, поляки спокойно генерируют 3–4% реального экономического роста каждый год и уже тихонько наработали на целый триллион долларов. Журнал The Economist открыто называет их суперзвездой. Представляете, как сейчас подгорает у чиновников в Париже и Берлине? Страна, на которую они десятилетиями смотрели свысока, теперь показывает им жесткий мастер-класс по тому, как нужно делать бизнес и зарабатывать деньги.

Именно тут сразу набегут критики в комментарии и скажут: «Да это же все европейские дотации, залили деньгами!» Поэтому отвечу сразу, что это полный бред! Венгрия, Греция или Португалия получили гораздо больше денег от ЕС на душу населения, но такого взлета там и близко нет. Если бы дотации автоматически делали всех богатыми, Южная Италия давно бы управляла мировой экономикой (а не построила бы мощную мафию!). Да, ЕС дал полякам деньги на классные дороги, но эти фонды не создавали фабрики, софтверные компании и миллионы малых бизнесов, которые сейчас генерируют половину ВВП.

Так в чем же секрет? Почему с 2003 года ВВП Польши взлетел на 130%, а в среднем по ЕС – лишь на 35%? Все до боли просто.

1. Культура. В Польше тяжелый труд и предпринимательство – это норма, а не что-то «подозрительное».

2. Налоги. Относительно низкие и простые корпоративные налоги. 19% для больших и всего 9% для небольших фирм. Это позволило капиталу оставаться в стране и приумножаться.

3. Реформы. Ранние и очень болезненные реформы, которые реально открыли рынки вместо того, чтобы защищать старых игроков-монополистов (благодаря Бальцеровичу и его команде).

4. Государство. Оно старалось больше не путаться под ногами у бизнеса со своим микроменеджментом.

5. Люди. Те самые поляки, которые в свое время уехали на заработки в Лондон или Дублин, всему там научились, вернулись домой и открыли собственные компании.

Вот и весь рецепт. Поляки просто поняли: чтобы хорошо жить, нужно тяжело работать. А пока они это делают, Западная Европа играет в левые нарративы «обложи налогом богатых» и искренне удивляется, почему уровень жизни катится на дно.

Петр Чернышов, Facebook

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