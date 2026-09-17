Зеленский рассказал об обещании, которое дал Шону Пенну 17.09.2026, 19:03

2,412

Фото: Reuters

Президент Украины приоткрыл кулисы разговора с известным актером осенью 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News, отрывок из которого был опубликован 15 сентября в Instagram, рассказал о своей дружбе с американским актером Шоном Пенном.

Во время беседы с журналистом Зеленский показал ему статуэтку премии «Оскар», которую получил от Пенна в знак поддержки Украины в ноябре 2022 года.

«Я обожаю Шона Пенна. Между прочим, он подарил мне этот «Оскар». Это за «Таинственную реку», это замечательный фильм, абсолютно. Мне очень нравятся такие ленты. Он дал мне «Оскар», а я сказал: «Нет, я не могу принять такой подарок». А он ответил: «Вернешь мне его, когда выиграете», – рассказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что пообещал Пенну сделать это.

«Я сказал, что это означает, что я его верну», – добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com