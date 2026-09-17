Россиянин: В Беларуси научился переходить дорогу на «зеленый»11
- 17.09.2026, 17:59
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Бывший житель Норильска поделился впечатлениями о нашей стране.
Россиянин променял вечную мерзлоту на белорусское лето и написал об этом в Threads.
«Каково переехать из Норильска в Беларусь? – рассказывает он. - Четыре сезона вместо девяти месяцев зимы. Свежие продукты вместо заморозки. Белорусская молочка - отвал башни. Экология вместо «экологии». Нефтянка вместо горячих цехов.
Но теперь я - слесарь КИП, а не главный специалист отдела автоматизации. Зарплата теперь не 250 тысяч. Отпуск теперь не 90 дней. Друзей с собой забрать не получилось. Стоило оно того?»
Еще несколько плюсов Беларуси россиянин добавил в комментарии к посту.
«Уже год тут живу и вполне понял, какие беларусы, - пишет он. - Очень интересные люди, скажу я вам. И дорогу на красный я перестал переходить после первой поездки сюда в отпуск».