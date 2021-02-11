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Военком-ябатька предожил создать «отдельный белорусский интернет»

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  • 11.02.2021, 10:46
  • 3,982
Военком-ябатька предожил создать «отдельный белорусский интернет»
Андрей Кривоносов

Андрею Кривоносову не дают покоя «фейсбуки» и «телеграм-каналы».

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов, который не стесняется называть себя «ябатькой», предложил сделать отдельный белорусский интернет.

«Постоянно развиваются разные фейсбуки, всякие тик-токи и телеграм-каналы. А где мы на этом поле? Мы должны обязательно там присутствовать. Возможно, нас забанят. Ограничат доступ. Но пока мы не будем заявлять о себе громко, явно и открыто, мне кажется, ничего у нас не получится.

Для этого следует развивать наш Белнет или что-то подобное. На нашем ресурсе мы сами будем хозяевами и руководителями. Можем кого-то ограничивать с призывами, кого-то наоборот — продвигать. Создавать такую диалоговую площадку, руководить которой будет государство».

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