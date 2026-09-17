Коул обсудил Беларусь с президентом и премьером Литвы 2 17.09.2026, 16:44

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Джон Коул

Фото: Белта

В центре внимания были политзаключенные и угрозы безопасности региона.

Специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул после возвращения из Минска встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой и прем’ер-министром Миндаугасом Синкявичюсом. Во время переговоров обсуждали ситуацию в Беларуси, освобождение политзаключенных и вопросы региональной безопасности, пишет lrv.lt.

После встречи с Коулом, которая состоялась 16 сентября, Науседа заявил, что освобождение части политических заключенных не означает изменения режима в Минске. По его словам, достигнутый гуманитарный прогресс стал результатом давления США, однако общая ситуация в сфере безопасности остается практически неизменной.

Литовский президент отметил, что с территории Беларуси в Литву залетают беспилотники, продолжается прибытие нелегальных мигрантов, а Минск усиливает ядерную угрозу у границ НАТО. В качестве примера он упомянул планы расширения Белорусской АЭС в Островце.

Вместе с тем Науседа приветствовал договоренность об освобождении части политзаключенных и пообещал США всестороннюю помощь. Литва готова поддерживать гуманитарную миссию США, а также помогать освобожденным заключенным при пересечении белорусско-литовской границы.

Джон Коул также провел встречу с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом. Глава литовского правительства заявил, что страна высоко оценивает усилия США по освобождению белорусских политзаключенных и снижению напряженности в регионе.

Синкявичюс подчеркнул, что американское дипломатическое участие помогает снижать гибридные угрозы и укреплять безопасность Литвы и соседних стран. Он также попросил передать президенту США Дональду Трампу благодарность за усилия в сфере региональной безопасности.

По словам премьер-министра Литвы, чем больше внимания Вашингтон уделяет региону, тем большей становится его безопасность. Синкявичюс заверил, что Литва и впредь будет надежным союзником США.

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