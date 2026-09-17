Пашинян сделал резкое заявление о российской военной базе

Пашинян сделал резкое заявление о российской военной базе2
- 17.09.2026, 16:31
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В Ереване готовы обсуждать вывод российских войск.
Отношения между Ереваном и Москвой продолжают ухудшаться. Уже на самом высшем уровне обсуждается вывод из Армении российских войск.
Соответствующее заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 сентября, передает Dialog.UA.
Он отметил, что именно Россия заговорила о ликвидации российской военной базы в Гюмри. И, со слов Пашиняна, он не будет по этому поводу «плакать и причитать». Премьер четко дал понять, что больше не считает РФ и ее войска фактором силы и сдерживания.
«Я говорю: 102-я военная база (ВС РФ — ред.) и сентябрьские события 2022 года это показали, для безопасности Армении не имеет жизненно важного значения… Если они решат вывести — мы не будем возражать. И я прямо говорю: безопасности Армении присутствие 102-й военной базы ничего не добавляет, и мы это увидели во время сентябрьских событий 2022 года. Нам эта база не нужна!» — сказал Пашинян.
Отметим, что в 2024 году Армения начала масштабное выдворение из страны российских пограничников, которые там находились с 1992-го. Влияние Москвы на страну стремительно ослабевает.