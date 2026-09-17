Что нужно знать о выборах в Госдуму России 8 17.09.2026, 16:13

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Единственную зарегистрированную антивоенную партию сняли с кампании.

В России 18–20 сентября проходят парламентские выборы. Главной политической силой на них остается «Единая Россия», тогда как девять других партий, представленных в кампании, поддерживают курс Путина. Единственная зарегистрированная партия, открыто выступавшая против войны в Украине, была снята с выборов, пишет abcNews (перевод — сайт Charter97.org).

Отсутствие реальной оппозиции позволяет Кремлю сохранять жесткий контроль над политической системой на фоне экономических проблем и украинских атак на российские объекты.

Избиратели выбирают депутатов Госдумы, половина из 450 мест распределяется по партийным спискам, остальные — в одномандатных округах. Одновременно проходят региональные выборы, в том числе выборы губернаторов в 11 регионах. Голосование также проводится на территориях Украины, которые Россия незаконно аннексировала.

«Единая Россия» получила более двух третей мест в Госдуме на выборах 2021 года и вновь претендует на подавляющее большинство. В партийный список вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин. Третьим номером стал военный корреспондент Евгений Поддубный, тяжело раненный украинским дроном.

КПРФ занимает второе место среди парламентских партий после «Единой России» Ее лидер Геннадий Зюганов возглавляет КПРФ более 30 лет. Партия критикует отдельные решения властей, но поддерживает Путина и войну.

«Мы строго придерживаемся указаний президента Путина», — заявил Зюганов.

ЛДПР, основанная Владимиром Жириновским, также занимает жесткую националистическую позицию и поддерживает войну. После смерти Жириновского партию возглавил Леонид Слуцкий. Среди ее кандидатов — Виктор Бут, бывший торговец оружием, освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Справедливая Россия» Сергея Миронова также поддерживает военную политику Кремля. «Новые люди», которые на выборах 2021 года позиционировали себя как либеральная сила для молодых избирателей и технократов также стали поддерживать курс Путина.

Помимо крупных партий, за места в Госдуме борются «Коммунисты России», Партия пенсионеров, «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

При этом «Яблоко» лишилось возможности участвовать в выборах по партийным спискам. В августе Верховный суд исключил партию из кампании, сославшись в том числе на ее антивоенную позицию. Теперь ее кандидаты могут участвовать только в отдельных одномандатных округах.

Жесткий контроль над выборами и отсутствие полноценной оппозиции практически не оставляют пространства для серьезной политической конкуренции.

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