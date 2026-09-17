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В Японии создали необычный гибрид Mazda и Chevrolet Corvette

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  • 17.09.2026, 16:54
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В Японии создали необычный гибрид Mazda и Chevrolet Corvette
Mitsuoka LA1 — копия Chevrolet Corvette первого поколения
Фото: Mitsuoka

Современную MX-5 превратили в американскую классику 60-х.

Chevrolet Corvette первого поколения воссоздали в Японии. В основе копии спорткара лежит Mazda MX-5 Miata.

Клон Chevrolet Corvette разрабатывает японская компания Mitsuoka, специализирующаяся на создании подобных копий ретроавтомобилей на базе современных моделей. Презентация спорткара состоится в ноябре, сообщает сайт Motor1.

В отделке использовано немало хрома
Фото: Mitsuoka

А пока японский производитель опубликовал фото автомобиля, получившего название Mitsuoka LA1. Кабриолет очень похож на Chevrolet Corvette 1961–1962 годов. У него длинный капот, четыре круглые фары и суженная задняя часть, а в отделке использовано немало хрома. Бамперы и колесные диски также выполнены в стиле 60-х.

Впрочем, копия Chevrolet Corvette значительно меньше оригинала, ведь она построена на базе Mazda MX-5 Miata нынешнего поколения. Судя по фото, салон японского родстера не изменяли.

В основе автомобиля лежит Mazda MX-5
Фото: Mitsuoka

Характеристики Mitsuoka LA1 будут раскрыты во время презентации. Ожидается, что клон Chevrolet Corvette сохранит силовой агрегат Mazda MX-5. Как известно, японский спорткар выпускается с двигателями объемом 1,5 л (130 к.с.) и 2,0 л (184 к.с.) и 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

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