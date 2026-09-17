На западной границе Беларуси устанавливают блокпосты

На западной границе Беларуси устанавливают блокпосты7
- 17.09.2026, 17:19
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Белорусские военные отрабатывают действия против диверсионных групп.
«Задачи по прикрытию государственной границы Беларуси» отрабатывает «подразделение одной из механизированных бригад» в рамках командно-штабных учений с войсками Западного оперативного командования (ЗОК), сообщило 17 сентября Минобороны.
«Военнослужащие оборудуют и несут службу на блокпостах, ведут борьбу с живой силой и техникой условного противника, оперативно реагируют на поступающие вводные», — говорится в релизе.
На месте находится начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Павел Муравейко.
По его словам, бойцы занимались «подготовкой к ведению огня для уничтожения незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп».