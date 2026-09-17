закрыть
18 сентября 2026, пятница, 0:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На западной границе Беларуси устанавливают блокпосты

7
  • 17.09.2026, 17:19
  • 2,406
На западной границе Беларуси устанавливают блокпосты

Белорусские военные отрабатывают действия против диверсионных групп.

«Задачи по прикрытию государственной границы Беларуси» отрабатывает «подразделение одной из механизированных бригад» в рамках командно-штабных учений с войсками Западного оперативного командования (ЗОК), сообщило 17 сентября Минобороны.

«Военнослужащие оборудуют и несут службу на блокпостах, ведут борьбу с живой силой и техникой условного противника, оперативно реагируют на поступающие вводные», — говорится в релизе.

На месте находится начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Павел Муравейко.

По его словам, бойцы занимались «подготовкой к ведению огня для уничтожения незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп».

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц