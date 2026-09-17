Франция выдвинула фильм Звягинцева на «Оскар»1
- 17.09.2026, 17:22
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«Минотавр» рассказывает о России на фоне войны против Украины.
Франция выбрала фильм российского режиссера-диссидента Андрея Звягинцева «Минотавр» для участия в гонке за «Оскар». Картина получила Гран-при Каннского кинофестиваля в мае 2026 года, пишет ScreenDaily (перевод — сайт Charter97.org).
«Минотавр» рассказывает о состоятельном руководителе судоходной компании, чья семейная жизнь рушится на фоне войны России против Украины. Подозрения в измене жены постепенно превращают личную драму героя в историю о страхе, насилии и разрушении привычного мира.
Фильм снят на русском языке и создан при участии Франции, Германии и Латвии. Главные роли исполнили Дмитрий Мазуров и Ирис Лебедева.
Для Звягинцева это уже третья попытка побороться за американскую кинонаграду. Ранее его фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь» получали номинации на «Оскар» от России.
Режиссер живет во Франции и открыто критиковал российское вторжение в Украину.