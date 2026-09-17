Рейтинг Путина обвалился накануне выборов 6 17.09.2026, 17:10

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На россиянах все сильнее сказываются последствия войны.

Накануне выборов в Госдуму рейтинг Путина пошел вниз. За год президент России потерял 13 процентных пунктов поддержки на фоне войны, проблем с топливом и все более заметных экономических трудностей. Последствия войны, которую Кремль обещал вести где-то далеко от российских городов, все чаще бьют непосредственно по обычным россиянам, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

По данным независимого «Левада-центра», в августе Путина одобряли 76% россиян. За год его рейтинг просел сразу на 13 процентных пунктов. ВЦИОМ в мае зафиксировал еще более резкое падение — до 65,5%, что стало минимумом с начала полномасштабной войны. К концу августа показатель поднялся до 66,9%.

Война все сильнее проникает в обычную жизнь россиян. Украинские дроны атакуют нефтеперерабатывающие предприятия и другие объекты, в российских регионах возникают перебои с бензином и мобильным интернетом.

«Путин непопулярен, сейчас он не выиграл бы выборы практически ни у одного разумного кандидата», — заявил Newsweek российский экономист Константин Сонин.

При этом предстоящие выборы трудно назвать реальной политической конкуренцией. Партию «Яблоко», выступающую против войны, Верховный суд России исключил из выборов по партийным спискам. Другие представленные в Госдуме партии в основном поддерживают основные решения Кремля.

«Кремль сделал все, чтобы у людей не было выбора», — считает Сонин.

Официально выборы должны показать стабильность власти и широкую поддержку курса Путина. Но падение рейтингов на фоне экономических трудностей и ударов по российской инфраструктуре создает для Кремля неприятный фон.

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