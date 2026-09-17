Украине предложили альтернативу НАТО 2 Владимир Фесенко

17.09.2026, 15:57

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Владимир Фесенко

Фото: Укринформ

Борис Джонсон назвал вариант нового военного союза.

Летом Саудовская Аравия заключила военный союз с Турцией и Пакистаном. Сейчас у Саудовской Аравии большие проблемы с хуситами в Йемене. А где же военные союзники саудовцев? Почему-то мы не видим их военной помощи в решении проблем и устранении угроз со стороны хуситов.

Это урок и для Украины на будущее. Мы зациклились на идее вступления в НАТО. Но сейчас очевидно, что и Трамп не принимает такой сценарий, и в Европе есть некоторые страны, которые вряд ли поддержат наше вступление в Североатлантический альянс. Да и НАТО при Трампе уже не то, что раньше. И растет неуверенность в том, как сработает 5-я статья Договора о НАТО, которая предусматривает коллективный военный ответ в случае нападения на любую страну Альянса.

Нам нужно менять стратегию военных союзов, не отказываясь при этом от евроатлантической интеграции. Это начинают понимать и некоторые из наших западных партнеров. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Forbes Ukraine сказал: «Посол Залужный совершенно прав. Должен быть и другой путь. НАТО было бы самым простым и самым элегантным решением. Но если вступить невозможно, тогда должен быть JEF. Кто-то вспоминает о Западноевропейском союзе. Но JEF — лучшее решение, на мой взгляд».

Борис Джонсон упомянул Залужного, поскольку Валерий Федорович в августе высказывался о поиске и формировании новых военных союзов, приемлемых для Украины и более эффективных, чем НАТО в его нынешнем виде.

Напомню, что такое JEF (The Joint Expeditionary Force). Это Объединенные экспедиционные силы, многонациональные экспедиционные силы, созданные в 2015 году Соединенным Королевством и состоящие из девяти его североевропейских союзников, среди которых — Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия. При необходимости JEF могут развернуть более 10 000 военнослужащих для проведения гуманитарных миссий или боевых операций высокой интенсивности. JEF могут действовать самостоятельно, но также могут быть развернуты в поддержку НАТО или других совместных проектов, например, в составе миротворческих сил ООН. Все десять стран-членов JEF также являются членами НАТО.

Вполне вероятно, что в ходе нынешнего и будущего военно-политического противостояния с Россией будут формироваться и новые военно-политические альянсы, в которых Украина станет влиятельной и неотъемлемой составляющей.

Владимир Фесенко, Facebook

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