В Беларуси медведей стало в десять раз больше 18 17.09.2026, 15:31

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Минлесхоз объяснил причины резкого роста популяции.

О том, почему медведей стало больше, как избежать конфликтов с косолапыми и почему в большинстве случаев человек сам провоцирует зверя, рассказал «Минской правде» начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Козорез.

В Минской области главным «медвежьим краем» традиционно выступают северные районы — в первую очередь Логойский и Борисовский.

Если в 2011 году в стране насчитывалось всего около 120 медведей, то по данным на 2025 год их численность достигла 1289 особей. По статистике мы видим рост более чем в 10 раз, говорит специалист.

Причин у такого резкого скачка несколько. Во-первых, это, безусловно, естественный биологический прирост за счёт строгой охраны в рамках Красной книги.

Во-вторых, происходит миграция животных в северо-восточную часть Беларуси из прилегающих областей России, например, Псковской, Смоленской областей. В-третьих, более качественный учёт животных: современная техника позволяет точнее фиксировать численность.

— С ростом популяции неизбежно возрастает и количество контактов. Если в 2021 году у нас было всего два обращения по поводу медведей, то в 2025 году их количество выросло до 22, — отмечает Александр Козорез.

Психологический эффект «присутствия медведя везде» во многом подогревается современными технологиями. Если раньше случайная встреча в лесу оставалась байкой для близких, то сегодня любой очевидец достаёт смартфон, снимает видео и за считанные минуты вирусный ролик разлетается по соцсетям, создавая ощущение массового «нашествия».

Однако есть и объективные причины, почему хищники стали смелее подходить к жилью. Один из распространённых факторов — это наличие малонаселённых деревень.

Вымирание отдалённых хуторов и небольших деревень снижает фактор естественного отпугивания зверя человеком.

В то же время Александр Козорез отмечает позитивный фактор: в Беларуси практически нет крупных открытых пищевых свалок у населённых пунктов. Именно чистые леса и отсутствие доступного мусорного корма удерживают хищников от конфликтных ситуаций.

Анализ конфликтных ситуаций показывает: в большинстве случаев люди сами, пусть и неосознанно, провоцируют появление медведя у своих домов.

— Частый пример — неограждённые и некошеные пасеки у края леса, — объясняет представитель Минлесхоза.

— Для медведя соты с мёдом и личинками — это настоящий подарок. Но даже элементарное первичное ограждение, установка сетки или очистка территории способны остановить хищника. Если же зверь проявляет настойчивость, помогают специальные репелленты и система «электропастух». Базовые меры предосторожности позволяют свести к минимуму все конфликтные ситуации.

В Минлесхозе обращают внимание: с ростом количества сообщений о медведях важно не только реагировать на них, но и тщательно анализировать каждый случай. Иногда проверка показывает, что опасность была преувеличена или встреча с животным вовсе оказалась выдуманной.

Александр Козорез приводит курьёзный пример из одного из районов Брестской области, где медведей практически никогда не видели. Мужчина позвонил в экстренную службу и сообщил, что к нему в дом бьётся медведь, который пытается забрать медвежонка, которого заявитель якобы отобрал у животного два дня назад. Однако простая проверка показала: ни медвежонка, ни медведя в этой истории не было.

Если столкновения избежать не удалось, главное — сохранять спокойствие и не провоцировать зверя. Не стоит подходить к медведю, кричать или делать резкие движения.

Если животное демонстрирует агрессию, можно попробовать визуально увеличить свой размер — поднять руки или рюкзак — и громко заявить о себе. Чтобы снизить вероятность неожиданной встречи, во время прогулки по лесу, сбора грибов или ягод рекомендуется разговаривать и двигаться достаточно громко. Услышав человека заранее, медведь, как правило, сам стремится уйти и не вступать в контакт.

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