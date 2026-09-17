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Беларусь ждет резкая смена погоды

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  • 17.09.2026, 16:07
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Беларусь ждет резкая смена погоды
Фото: Charter97.org

Скандинавский циклон прервет последние теплые дни.

Лето уходит, а осень вступает в свои права – и уже на следующей неделе погода в Беларуси резко изменится. Синоптики обещают скандинавский холод, сильные дожди и туманы. Но перед этим страна успеет насладиться последними теплыми днями.

В Белгидромете уверены: до 20 сентября Беларусь останется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Осадков будет немного – лишь местами кратковременные дожди.

В пятницу, 18 сентября, существенных осадков не ожидается, только ночью по востоку возможны дожди. В субботу, 19 сентября, местами пройдут кратковременные дожди. А в воскресенье, 20 сентября, днем по северо-западу возможны дожди и грозы.

Температура воздуха в эти дни будет колебаться от +16°C по северу до +25°C по юго-востоку. Ночью – от +5 до +12°C, местами по югу до +3…+5°C. В отдельные дни возможны туманы.

С 21 сентября Беларусь окажется в циклонической циркуляции. Очередные фронтальные разделы принесут новые порции осадков в большинство районов. В понедельник, 21 сентября, местами дожди будут достигать сильных критериев, днем не исключены грозы.

С северо-западными потоками начнет поступать прохладный воздух, и температурный фон понизится: ночью – от +3 до +14°C, днем – от +9 до +18°C. Во влажном воздухе местами будут сгущаться туманы.

Во вторник, 22 сентября, ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром возможен туман. Температура ночью +4…+11°C, днем +10…+17°C. В среду, 23 сентября, ночью местами, днем на большей части территории дожди.

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