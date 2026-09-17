Коул ехал в Беларусь совсем не за этим 7 Telegram-канал «Письма к дочери»

17.09.2026, 15:23

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Джон Коул

Фото: Reuters

Почему переговоры в Минске закончились освобождением только 25 политзаключенных.

В прошлую субботу я говорил тебе, что кое-кто не хочет на самом деле никакой большой сделки с Трампом, а хочет много маленьких. Но я не имел в виду, что эта сделка будет настолько маленькой. Потому что освобождение 25 заложников — это вообще никакая не сделка.

Как сказал Коул, это был такой жест доброй воли. И я в общем согласен, что после того, как они полгода обсуждали сделку, это действительно жест. И честно говоря, я думаю, что если бы Коул знал, что ему будут показывать такие жесты, он бы сюда просто не поехал.

А он за этим и не ехал. Знающие люди говорят, что кроме 25 заложников, которых изгнали в Литву, должны были освободить еще 170, которых обещали оставить в Беларуси. Вот освобождение 200 заложников — это та маленькая сделка, которую я имел в виду. И когда Коул ехал в Беларусь, он ехал, чтобы освободить 200 заложников. А ему показали жест… Ну, пусть будет доброй воли.

Но заметь, что еще в пятницу кое-кто не собирался показывать никаких жестов. Еще в пятницу кое-кто говорил, что он готов с Трампом хоть к большой сделке, хоть к маленькой. И не просто так говорил. Те же знающие люди рассказывают, что некоторых родственников вызвали в среду, чтобы они забрали из тюрем своих.

То есть, когда Коул вылетал в сторону Беларуси, все было готово к какой-то сделке. И мы даже примерно представляем какой. Но все изменилось буквально в последний день, когда Коул был уже, можно сказать, на пороге.

А сейчас прости, прости, я буду заниматься всякими конспирологиями. Ты знаешь, обычно я таким не занимаюсь. Но я тут себе подумал: а что такого случилось в этот последний день? И ничего не придумал, кроме как вспомнить, что в этот последний день прилетело дроном по Литве. Причем, прилетело не украинским дроном и не квадрокоптером с сигаретами, а конкретной российской «Герберой».

И заметь, что в этот раз белорусские генералы не делали в сторону Литвы никаких жестов доброй воли. В смысле — не предупреждали, что к ним летит что-то плохое. Хотя, например, когда, было дело, российские дроны через Беларусь летели на Польшу, белорусские генералы поляков все-таки предупреждали.

А я тебе уже обращал внимание, что дроны через Беларусь на Литву не каждый день летают. За этот год это был всего лишь пятый раз. И согласись, это поразительное совпадение, что боевой российской дрон прилетел на Литву как раз в тот день, когда в Литву прилетел Коул.

Коул, конечно, намека не понял и спокойно поехал в Минск. Ну так ведь не Коулу и намекали. (Тут, если что, начинаются конспирологии). И не только, я думаю, намекали.

Я думаю, старший союзник конкретно объяснил младшенькому, что его шашни с американцами не входят в союзнические великодержавные интересы.

А «Герберой» по Литве — это была просто такая демонстрация возможностей. Какие тебе сделки большие или маленькие, если ты даже свое собственное воздушное пространство не контролируешь?

А если ты не контролируешь свое собственное воздушное пространство, то что еще ты у себя не можешь контролировать? И кто на самом деле контролирует твоих генералов?

Вот кое-кто на самом деле уловил намек. И после двух дней переговоров с Коулом, понял, что ни Коул, ни Трамп, ему против союзника никакой персональной стабильности гарантировать не могут. Но чтобы Трамп окончательно не обиделся и не забыл про своего белорусского уважателя, 25 заложников он все-таки освободил.

Kстати, не исключаю, что кое-кто может освободить и больше. Но только так, чтобы не привлекать к этому процессу широкого общественного внимания. Потому что, вот как мы с тобой опять убедились, никаких сепаратных сделок кое-кто себе позволить не может.

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