Премьер Канады поддержал беспрецедентное сближение с ЕС

Премьер Канады поддержал беспрецедентное сближение с ЕС1
- 17.09.2026, 15:11
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Страна может стать первым «ассоциированным членом» Евросоюза.
Премьер-министр Канады Марк Карни выступил перед Европарламентом в Страсбурге. Он поддержал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сделать Канаду первым «ассоциированным членом» Евросоюза и подчеркнул, что новое объединение создается не в противовес другим мировым державам, сообщает The New York Times.
Я не предлагаю создавать третий блок, который стал бы соперником великих держав, пусть и с лучшими манерами. Мы не стремимся к власти, чтобы доминировать над другими.
Европа и Канада хотят объединиться для защиты своих открытых рынков, суверенитета, территориальной целостности, свобод и верховенства закона, добавил премьер-министр. Он предложил Европе «углубить сотрудничество» в таких областях, как добыча полезных ископаемых, оборона, энергетическая безопасность, а также в сферах электронной торговли и развития ИИ.
Карни не сказал, что именно будет означать для Канады и Европы статус «ассоциативного члена». В действующих законах ЕС такого статуса нет, а, чтобы его закрепить, потребуется одобрения всех 27 стран-участниц.
Больше конкретики может появиться после саммита ЕС — Канада в Монреале, который запланирован на 29-30 октября. Пока Совет ЕС не опубликовал подробную повестку, подробности должны появиться на сайте в преддверии мероприятия.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал предложение Еврокомиссии, назвав сближение ЕС и Канады «смехотворным», а Канаду — «ужасным торговым партнером». Он пригрозил ввести против Европы высокие пошлины или прекратить торговлю по ряду позиций, если сочтет действия ЕС «хоть в какой-то мере враждебными».