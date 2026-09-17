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В Минске продают сталинку с очень странным ремонтом

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  • 17.09.2026, 15:05
  • 6,180
В Минске продают сталинку с очень странным ремонтом

Одну комнату в квартире оформили максимально брутально.

К голым бетонным стенам в «Минск-Мире» все уже давно привыкли. Однако владельцы старого жилфонда тоже умеют удивлять: на вторичном рынке появилась сталинка с крайне контрастным интерьером.

Двушка располагается на улице Якуба Коласа — в тихом и зеленом центре, неподалеку от станции метро «Академия наук» и Ботанического сада. Сам дом — классическая сталинка 1958 года постройки с трехметровыми потолками, которая в 2024 году прошла через капитальный ремонт с заменой основных коммуникаций.

Главная фишка квартиры площадью 57,8 кв. м — это суровый контраст между комнатами. В то время как большая часть жилья сохраняет традиционный, слегка подуставший интерьер прошлого века, одну из комнат решили обновить максимально брутально. Там отделку просто содрали до основания, оставив в комнате голые стены, к которым добавили мебель и ковер.

Оценивают эту необычную двухкомнатную квартиру с отдельной кладовой в 361 400 рублей (по текущему курсу это порядка $119 670 в эквиваленте).

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