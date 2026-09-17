Водородный BMW X5 может совершить революцию для электромобилей

Водородный BMW X5 может совершить революцию для электромобилей17
- 17.09.2026, 14:46
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Главным преимуществом должен стать запас хода.
BMW готовит серийную версию водородного X5, которая может решить сразу две проблемы электромобилей — небольшой запас хода и долгое время зарядки. Компания уже испытывает прототип iX5 Hydrogen в реальных условиях перед запуском модели, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
В BMW рассчитывают, что водородный кроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за пять секунд. Для сравнения, электрический iX5 выполняет этот разгон за 4,6 секунды.
«BMW хочет, чтобы ее первый серийный водородный автомобиль был действительно быстрым», — пишет Autoblog.
В основе iX5 Hydrogen лежит силовая установка на водородных топливных элементах третьего поколения, разработанная BMW совместно с Toyota. Она стала мощнее и эффективнее предыдущей системы, а ее размеры уменьшились на 25%.
Главным преимуществом водородного X5 должен стать запас хода. По циклу WLTP автомобиль сможет проезжать до 466 миль, или около 750 км, без дозаправки.
При этом заправка займет меньше пяти минут. В BMW установили под полом семь баллонов из армированного углеволокна, способных вместить до 15,4 фунта водорода, или около 7 кг.
«Заправка водородом занимает менее пяти минут», — отмечает издание.
Прототип также проходит испытания на разных дорогах и при различных нагрузках. BMW проверяет работу топливного элемента, высоковольтной батареи, электромотора, водородных баллонов и системы управления.
Производство топливных элементов планируется наладить на заводе BMW в Штайре. Первые версии нового поколения X5 появятся уже в октябре, электрический iX5 выйдет в начале 2027 года, а серийный iX5 Hydrogen ожидается в 2028-м.
В BMW рассчитывают, что водородная версия станет альтернативой электромобилям для тех, кому важны большой пробег и возможность быстро пополнить запас энергии.