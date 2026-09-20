Актрису из Донецка годами преследуют за украинские песни 3 20.09.2026, 12:13

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Ольга Щекина

ФСБ России пытала ее током.

Российские силовики уже несколько лет терроризируют актрису кукольного театра из оккупированного Донецка Ольгу Щекину.

Молодая женщина «провинилась», опубликовав в Сети пару роликов с украинскими песнями. Теперь ее жизнь превратилась в ад. Детали рассказало российское независимое издание Astra.

История преследования Щекиной началась после того, как в апреле 2023 года она опубликовала в соцсетях несколько роликов под украинские песни. После этого против женщины началась травля со стороны оккупантов.

В конце мая 2023 года Щекину задержали и заставили записать видео с извинениями. Однако это не спасло девушку. В августе оккупационный «суд» оштрафовал ее на 77 тысяч рублей, обвинив в «призывах к сепаратизму» и «демонстрации запрещенной символики».

В июне 2024 года Щекину задержали вновь. На этот раз поводом стало видео с последствиями удара Украины по зданию ФСБ в Донецке. Россияне утверждают, что она якобы передала ролик украинскому ресурсу.

Сотрудники ФСБ избили и пытали ее электрическим током в собственной квартире. Российские силовики также пытались склонить женщину к сотрудничеству и угрожали уголовным делом о госизмене. После этого против нее несколько раз возбуждали административные дела, в том числе за «мелкое хулиганство» и «нарушение комендантского часа».

Осенью 2025 года Щекину задержали на пункте пропуска, когда она пыталась выехать с оккупированной территории. После этого ее отправили в пункт временного размещения в Таганроге. Теперь преследование продолжилось уже в российском Ростове.

7 сентября женщину задержали на улице, отобрали телефон и личные вещи и поместили в спецприемник по делу о «мелком хулиганстве». Против нее россияне используют так называемые «карусельные аресты» — девушку по кругу арестовывают сразу после выхода из спецприемника.

По последним данным, Щекину опять вывезли в оккупированный Донецк, после чего снова перевезли в Ростов. Сейчас после оплаты штрафа ей удалось выйти на свободу. Однако есть вероятность, что это не конец и травля молодой женщины продолжится.

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