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Актрису из Донецка годами преследуют за украинские песни

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  • 20.09.2026, 12:13
  • 3,242
Актрису из Донецка годами преследуют за украинские песни
Ольга Щекина

ФСБ России пытала ее током.

Российские силовики уже несколько лет терроризируют актрису кукольного театра из оккупированного Донецка Ольгу Щекину.

Молодая женщина «провинилась», опубликовав в Сети пару роликов с украинскими песнями. Теперь ее жизнь превратилась в ад. Детали рассказало российское независимое издание Astra.

История преследования Щекиной началась после того, как в апреле 2023 года она опубликовала в соцсетях несколько роликов под украинские песни. После этого против женщины началась травля со стороны оккупантов.

В конце мая 2023 года Щекину задержали и заставили записать видео с извинениями. Однако это не спасло девушку. В августе оккупационный «суд» оштрафовал ее на 77 тысяч рублей, обвинив в «призывах к сепаратизму» и «демонстрации запрещенной символики».

В июне 2024 года Щекину задержали вновь. На этот раз поводом стало видео с последствиями удара Украины по зданию ФСБ в Донецке. Россияне утверждают, что она якобы передала ролик украинскому ресурсу.

Сотрудники ФСБ избили и пытали ее электрическим током в собственной квартире. Российские силовики также пытались склонить женщину к сотрудничеству и угрожали уголовным делом о госизмене. После этого против нее несколько раз возбуждали административные дела, в том числе за «мелкое хулиганство» и «нарушение комендантского часа».

Осенью 2025 года Щекину задержали на пункте пропуска, когда она пыталась выехать с оккупированной территории. После этого ее отправили в пункт временного размещения в Таганроге. Теперь преследование продолжилось уже в российском Ростове.

7 сентября женщину задержали на улице, отобрали телефон и личные вещи и поместили в спецприемник по делу о «мелком хулиганстве». Против нее россияне используют так называемые «карусельные аресты» — девушку по кругу арестовывают сразу после выхода из спецприемника.

По последним данным, Щекину опять вывезли в оккупированный Донецк, после чего снова перевезли в Ростов. Сейчас после оплаты штрафа ей удалось выйти на свободу. Однако есть вероятность, что это не конец и травля молодой женщины продолжится.

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