закрыть
20 сентября 2026, воскресенье, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макрон ответил на территориальные притязания Трампа

1
  • 20.09.2026, 12:47
  • 2,218
Макрон ответил на территориальные притязания Трампа
ЭММАНЮЭЛЬ МАКРОН
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франции прибыл на архипелаг у побережья Канады.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что островная территория Сен-Пьер и Микелон в Атлантическом океане является французской, после того как американский президент Дональд Трамп опубликовал карту, на которой этот архипелаг обозначен флагом США.

Об этом Макрон заявил по прибытии в Сен-Пьер, его цитирует BFMTV.

Макрон подчеркнул, что эта территория является «французской» и «тесно связана с Францией», в ответ на карту, опубликованную Трампом, на которой весь регион покрыт флагом Соединенных Штатов.

«Мы не будем это повторять каждое утро только потому, что у людей возникают странные мысли или они высказывают странные вещи», – добавил французский президент.

Сен-Пьер и Микелон – это бывшая французская колония в Атлантическом океане у побережья Канады. В 2003 году архипелаг получил особый статус заморского сообщества Франции.

В воскресенье Макрон примет премьер-министра Канады Марка Карни в Сен-Пьере – это первая подобная встреча, которая состоится в нескольких километрах от канадского побережья.

«Это сильный сигнал», – подчеркнул он, имея в виду торговую войну, которую Трамп развязал против Канады.

В поисках других источников поставок нефти на фоне стремительного роста цен, вызванного войной на Ближнем Востоке, Макрон также надеется найти альтернативные решения у канадцев, которые являются крупными производителями. В частности, он выразил пожелание, чтобы «больше (канадского) сжиженного газа поступало на атлантическое побережье», а значит, и в Европу, и в более широком контексте подчеркнул новые «перспективы сотрудничества» с Канадой.

Карни, со своей стороны, только что вернулся из Страсбурга, где в четверг закрепил значительное сближение Канады с Европейским союзом.

После этого президент США Дональд Трамп пригрозил ввести «серьёзные пошлины» против ЕС, если Канада станет ассоциированным членом блока.

В ответ Карни заверил, что Канада не поддастся давлению Вашингтона.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц