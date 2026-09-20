Макрон ответил на территориальные притязания Трампа 1 20.09.2026, 12:47

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ЭММАНЮЭЛЬ МАКРОН

ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франции прибыл на архипелаг у побережья Канады.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что островная территория Сен-Пьер и Микелон в Атлантическом океане является французской, после того как американский президент Дональд Трамп опубликовал карту, на которой этот архипелаг обозначен флагом США.

Об этом Макрон заявил по прибытии в Сен-Пьер, его цитирует BFMTV.

Макрон подчеркнул, что эта территория является «французской» и «тесно связана с Францией», в ответ на карту, опубликованную Трампом, на которой весь регион покрыт флагом Соединенных Штатов.

«Мы не будем это повторять каждое утро только потому, что у людей возникают странные мысли или они высказывают странные вещи», – добавил французский президент.

Сен-Пьер и Микелон – это бывшая французская колония в Атлантическом океане у побережья Канады. В 2003 году архипелаг получил особый статус заморского сообщества Франции.

В воскресенье Макрон примет премьер-министра Канады Марка Карни в Сен-Пьере – это первая подобная встреча, которая состоится в нескольких километрах от канадского побережья.

«Это сильный сигнал», – подчеркнул он, имея в виду торговую войну, которую Трамп развязал против Канады.

В поисках других источников поставок нефти на фоне стремительного роста цен, вызванного войной на Ближнем Востоке, Макрон также надеется найти альтернативные решения у канадцев, которые являются крупными производителями. В частности, он выразил пожелание, чтобы «больше (канадского) сжиженного газа поступало на атлантическое побережье», а значит, и в Европу, и в более широком контексте подчеркнул новые «перспективы сотрудничества» с Канадой.

Карни, со своей стороны, только что вернулся из Страсбурга, где в четверг закрепил значительное сближение Канады с Европейским союзом.

После этого президент США Дональд Трамп пригрозил ввести «серьёзные пошлины» против ЕС, если Канада станет ассоциированным членом блока.

В ответ Карни заверил, что Канада не поддастся давлению Вашингтона.

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