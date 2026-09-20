СМИ: Москва впервые могла попасть под удар украинской баллистики 2 20.09.2026, 12:37

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Зеленский упомянул ракеты Pelican.

В ночь на 20 сентября Силы обороны Украины нанесли массированный ракетно-дроновый удар по столице России. Использовались, предположительно, и баллистические ракеты Pelican. Об этом утром сообщил глава Украины Владимир Зеленский. Президент Украины подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Капотне и «объекта логистики» — складского комплекса в Софрино.

«В Московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Имеется поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объекта логистики агрессора. Это миллиарды долларов, поддерживающих военную машину», — рассказал Зеленский.

Он сообщил также об успешном поражении некоего предприятия в Воронежской области. Президент поблагодарил за точность украинские подразделения, которые участвовали в операции. Это Силы беспилотных систем ВСУ, СБУ, ССО, военная разведка, а также СВР.

«Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и избрать мир. Есть на столе шаги по деэскалации: в энергетике, продовольственной безопасности. Нужна политическая воля», — заявил Зеленский.

Он перечислил вооружение, которое использовалось при атаке. Это дальнобойные ударные БПЛА FP-1, RZ-100 , MICH-2000, «Лютые», «Сичень» и «Барсы», ракета-дрон «Паляниця», Vendetta, а также Pelican, пишет «Диалог.UA».

Упоминание Pelican вызвало особый интерес у общественности. Дело в том, что именно под таким названием создается первая украинская баллистика — FP-7 Pelican. Пока нет точного подтверждения, что речь идет именно об этих ракетах.

Волонтер Сергей Стерненко усомнился, что это могла быть баллистика. «На самом деле, если речь идет именно о ракете «Пеликан», она же FP-7, то ее заявлена дальность до 350 км. А в Москву около 500 км. Возможно, есть еще какое-нибудь изделие под названием «Пеликан». Подождем детали», — отметил он.

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