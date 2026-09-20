В минском Лошицком парке начали воссоздавать старинные мельницу и каплицу 20.09.2026, 12:30

Стало известно, как они будут выглядеть и что там разместят.

В прошлом году в минском Лошицком парке восстановили винокурню и хозпостройки, которые превратились в многофункциональный комплекс с залом для бракосочетаний, гостиницей, ресторанами и кафе. Теперь начались работы по воссозданию старинных мельницы и каплицы, пишут «Минск-Новости».

В XVIII веке в Лошице возвели каплицу необычной формы — здание с восемью стенами, увенчанное куполом. Однако от строения сохранились всего два фрагмента стен. Облик каплицы воссоздадут в кирпиче на основе исторических документов, фактов, акварельного пейзажа Юзефа Пешки и дошедших до наших дней снимков. После завершения работ внутри планируют разместить постоянную и сменную тематические экспозиции.

Трехэтажную кирпичную мельницу с мансардой помещик Евстафий Любанский построил на реке Свислочи по проекту, выполненному в 1901 году. Она стала самым крупным предприятием в своем роде во всем пригороде Минска. После окончания Второй мировой войны мельницу отдали под жилье. В этой роли некогда производственное здание просуществовало до середины 1970-х. А когда после отселения здесь не осталось ни одного жильца, оно начало быстро разрушаться. До наших дней дошли только два этажа.

После реконструкции здание мельницы снова станет четырехэтажным, включая мансарду. На первых двух этажах разместятся дегустационный, обеденный и банкетный залы. Особенностью интерьера одного из них станет белорусская печь. Третий уровень отдадут под кухню для точек общепита и нужд персонала.

А четвертый займет инженерное оборудование, в том числе приточно-вытяжные установки вентиляции.

Вернется на место и одноэтажная пристройка, там разместят мельничный механизм, а само колесо намечено разместить на открытом воздухе — у торца пристройки.

«Оно будет носить скорее демонстрационный характер, поскольку организовать в современных условиях постоянный приток воды возможно, но нецелесообразно, — объяснили специалисты.

Завершить этот этап реконструкции планируют в 2027 году.

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