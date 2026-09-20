Белорусов предупредили о приходе настоящей осени 20.09.2026, 12:59

Фото: Charter97.org

Понадобятся зонты и теплые вещи.

Синоптик Дмитрий Рябов а эфире ОНТ предупредил белорусов о начале настоящей осени на неделе с 21 по 27 сентября.

Погода в последнюю полную сентябрьскую неделю будет отличаться переменчивым характером. Синоптик предупредил белорусов о дождях, пасмурном небе и порывистом ветре.

- В третьей декаде сентября средняя температура ожидается немного ниже климатической нормы, - сообщил метеоролог.

Причиной неустойчивой и некомфортной погоды станут циклонические вихри, которые и принесут прохладную погоду:

- Понадобятся зонты и теплые вещи.

Так, в понедельник, 21 сентября, в страну придут ненастные атмосферные фронты. В течение суток будет облачно с прояснениями, дожди пройдут практически во всех районах. Ночью температура установится от +7 до +14 градусов, днем воздух прогреется от +12 по северо-западу до +17 по югу.

Во вторник, 22 сентября, в Беларусь заглянет ненастный южный циклон, центр которого расположится над Центральными регионами соседней России. Ожидаются дожди, порывистый ветер северо-западного направления, высокая влажность до 90%. Ночи станут холоднее - от +5 до +11 градусов, а днем будет уже от +10 на Витебщине до +17 на Гомельщине.

В среду, 23 сентября, ненастная погода сохранится, так как придет очередной южный циклон. Его центр уже сместится на юго-восточную часть Беларуси. В течение суток будет пасмурно с дождями, а местами – с ливнями и грозами. Порывы ветра могут усилиться. В середине недели ночью будет от +5 до +10, и не сильно теплее днем - всего от +10 до +16.

Во второй половине рабочей неделе погода серьезно не изменится. Атмосферные фронты принесут ненастную погоду. Почти по всей стране в четверг, 24 сентября, прольются дожди и грозы. В ночные часы будет от +4 до +9 градусов, в дневные от +7 до +12.

К пятнице, 25 сентября, теплее, увы, не станет. Центр Балтийского циклона разместится над территорией страны, поэтому будет пасмурно, дождливо и ветрено. В ночные и утренние часы усилятся туманы, видимость будет снижаться до 500 метров. Но в ночные часы будет уже немного теплее: от +7 до +12 градусов, а днем от +8 по Витебской до +13 по Брестской и Гродненской областям.

Однако к последним сентябрьским выходным погода начнет исправляться.

- Ожидается спокойная, умеренно теплая и по осенним меркам комфортная погода, - прогнозирует Рябов.

В субботу, 26 сентября, будет облачно с прояснениями, но местами возможны непродолжительные дожди. Ночью будет от +5 до +10 тепла, а днем от +9 по западу Беларуси до +15 по востоку.

В воскресенье, 27 сентября, сохранится влияние области высокого атмосферного давления. Поэтому будет, как и в субботу, облачно с кратковременными локальными дождями. Ночью и утром снова будет опускаться плотный туман. Температура ночью от +4 до +9 градусов, днем от +12 до +17.

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