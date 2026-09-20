Названы лучшие подержанные автомобили, дешевые обслуживании 20.09.2026, 13:24

Перед покупкой следует проверить некоторые нюансы.

Покупка подержанного автомобиля может обернуться значительными расходами, если машина регулярно нуждается в ремонте. Поэтому для многих водителей надежность и стоимость обслуживания не менее важны, чем цена самого автомобиля.

Эксперты SlashGear выделили несколько моделей, которые на протяжении многих лет пользуются хорошей репутацией и в среднем требуют сравнительно небольших затрат на техническое обслуживание. В списке преобладают японские автомобили.

Toyota Prius

Toyota Prius давно считается одним из самых выносливых гибридов. Модель стала особенно популярной среди водителей, которые много ездят по городу, ведь она сочетает в себе небольшой расход топлива с высокой надежностью.

На вторичном рынке можно найти Prius с очень большим пробегом, а некоторые автомобили преодолевают сотни тысяч километров без серьезных проблем с основными агрегатами.

В то же время перед покупкой подержанного гибрида следует уделить особое внимание состоянию тяговой батареи, поскольку ее замена может обойтись недешево.

Honda Civic

Honda Civic остается одним из самых популярных компактных автомобилей благодаря простоте эксплуатации, экономичности и долговечности.

Модель выпускается уже несколько десятилетий, поэтому на вторичном рынке представлен широкий выбор поколений и комплектаций. У каждой из них могут быть свои слабые места, поэтому перед покупкой конкретного автомобиля стоит проверить типичные неисправности именно этого года выпуска.

Еще одно преимущество Civic – он может быть не только практичным, но и довольно интересным для водителя. Спортивные версии Si и Type R предлагают гораздо больше эмоций, хотя их содержание может обходиться дороже, чем базовые модификации.

Lexus IS

Автомобили премиум-класса обычно ассоциируются с дорогостоящим ремонтом, однако Lexus IS является одним из исключений.

Компактный седан японской марки сочетает в себе комфорт и оснащение премиум-класса с относительно умеренными затратами на техническое обслуживание.

На вторичном рынке представлено множество версий IS с различными двигателями. Отдельно стоит спортивный IS F с 5-литровым V8 мощностью более 400 к.с., однако для покупателей, которые ищут прежде всего недорогой в содержании автомобиль, обычные модификации будут гораздо более практичным выбором.

Mazda3

Еще один надежный японский автомобиль – Mazda 3. Эту модель часто выбирают те, кому нужен компактный автомобиль, но хочется немного более интересного управления, чем предлагают многие конкуренты.

Среди преимуществ модели – приятная управляемость, экономичные двигатели и довольно качественный салон в более новых поколениях.

Mazda3 менее распространена на вторичном рынке, чем Toyota Corolla или Honda Civic, поэтому найти автомобиль в нужной комплектации иногда сложнее. В то же время по затратам на обслуживание она остается примерно на уровне основных японских конкурентов.

Что следует проверить перед покупкой

Даже модель с отличной репутацией может оказаться дорогой в содержании, если предыдущий владелец пренебрегал техническим обслуживанием.

Перед покупкой подержанного автомобиля стоит проверить историю обслуживания, состояние двигателя и коробки передач, подвески, кузова и наличие серьезных ДТП в прошлом.

Поэтому низкая средняя стоимость ремонта – хороший ориентир, но решающим фактором остается техническое состояние конкретного автомобиля.

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